Notruf-Ausfall: So meldest du jetzt einen Notfall

Durch den Notruf-Ausfall müssen Notsituationen von Hilfesuchende über andere Wege gemeldet werden. So geht das in Wien und Niederösterreich.

Die Notrufe 122, 133 und 144 waren am Montag stundenlang nicht erreichbar. Ein Hardware-Fehler hat Teile des A1-Festnetzes und damit auch sämtliche Notrufnummern in Österreich lahmgelegt. Die Bezirksalarmzentrale Neunkirchen appelliert via Facebook an alle Hilfesuchende: "Egal was vorgefallen ist, meldet es. Egal ob ihr im 'falschen' Bezirk seit oder bei der 'falschen' Einsatzorganisation!! Wenn ihr auf einer Nummer durchkommt, dran bleiben!!" Man sei über ein Digital-Telefon mit den anderen Leitstellen verbunden.In Wien wurden für Feuerwehr und Rettung temporäre Ersatznummern im Mobilfunknetz ausgegeben. Sie lauten:: 0676 8118 64624, 0676 8118 64542, 0676 8118 64547, 0676 8118 64562, 0676 8118 64606: 0676 8118 69572, 0676 8118 69836, 0676 8118 69577, 0676 8118 50327, 0664 237 7197, 0664 237 9400Auch die Notfall-Einrichtungen in den Stationen der Wiener Linien leiten Notrufe an die Zentralen von Rettung, Feuerwehr oder Polizei weiter.Im heutigen digitalen Zeitalter denkt man vielleicht nicht mehr daran, doch falls das Telefon komplett tot ist, gibt es immer noch eine andere Möglichkeit, die Einsatzkräfte zu erreichen. Auch die Stadt Wien rät dazu Notfälle persönlich zu melden. Möglich ist das in allen Wiener Feuerwachen Rettungsstation und Polizeiinspektionen In Niederösterreich gibt es zudem eine Notruf-App, die über die GPS-Funktion des Smartphones auch noch den Einsatzort übermitteln kann. Sie ist sowohl für Android, als auch Apple verfügbar und heißt im Store einfach nur " Rettung ". Das Tool wird von "Notruf NÖ" herausgegeben und auch von der Landesregierung beworben