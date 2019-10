Störung bei Telekom legt Notruf-Nummern lahm

Die Notrufe 122, 133 und 144 sind in ganz Österreich nicht erreichbar! Das A1-Netz wurde durch einen Hardware-Fehler vorübergehend lahmgelegt.

Aufgrund einer Störung im Netz von A1 kommt es seit 9 Uhr vormittag in allen Bundesländern zu größeren Problemen mit den Notrufnummern. Tausende User meldeten zudem über die Webseite allestörungen.at Ausfälle und nicht erreichbare Nummern im ganzen Land.Laut Telekom soll der Ausfall durch einen Hardware-Fehler entstanden sein, berichtet der "Kurier". Es werde mit Hochdruck an einer Lösung des Problems gearbeitet.Wie die Stadt Wien mitteilt, sind alle Einsatzorganisationen von dem Ausfall betroffen. Der Bevölkerung wird geraten, in Notfällen die nächste Polizeiinspektion, Rettungsstation oder Feuerwehrhauptwache aufzusuchen.Auch die anderen Bundesländer sind betroffen. Die Bezirksalarmzentrale Neunkirchen appelliert via Facebook an alle Hilfesuchende: "Egal was vorgefallen ist, meldet es. Egal ob ihr im 'falschen' Bezirk seit oder bei der 'falschen' Einsatzorganisation!! Wenn ihr auf einer Nummer durchkommt, dran bleiben!!" Man sei über ein Digital-Telefon mit den anderen Leitstellen verbunden.Nicht nur Neunkirchen, auch andere regionale Einsatzstellen rieten dazu ausgegebene Mobilfunknummern zu kontaktieren. Kontrollieren Sie dazu die Webauftritte ihrer jeweiligen Orts- bzw. Leitstellen.In Tirol rät die Rettung, mehrfach über verschiedene Anbieter den Notruf zu wählen. "Wichtig: in der Leitung bleiben wenn Sie den Freiton hören!" Auch über die Notfall-App "SOS EU ALP" könnten Notrufe in Tirol, Südtirol und Bayern abgesetzt werden.