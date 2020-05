04.05.2020 8:35 Nur in der Alpenrepublik: Traktor bei McDonald's

Mit dem Traktor zum McDonalds? So etwas kann in Österreich schon mal passieren. Bild: Leserreporter

Am Sonntag besuchte ein Traktor die McDonald's-Filiale in Brunn am Gebirge im Bezirk Mödling in Niederösterreich.