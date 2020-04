Nur mehr 4.431 Infizierte in ganz Österreich

Die Zahlen der Corona-Erkrankten sinken täglich. Es gibt mittlerweile weitaus mehr genesene Personen als Kranke.

Bisher gab es in Österreich 14.566 positive Testergebnisse. Stand Freitagvormittag sind österreichweit 431 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 9.704 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 909 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 227 der Erkrankten auf Intensivstationen.Innerhalb von 24 Stunden gab es also 632 neue Genesene und lediglich 58 Neuinfizierte. Die meisten Erkrankten sind immer noch in Tirol mit 1.061 Personen. In Wien sind 993 Menschen infiziert. Schlusslicht bildet weiterhin das Burgenland mit 110 Covid-19-Patienten.Besonders anfällig für das Virus scheint die Gruppe der 45 bis 54-Jährigen zu sein. In dieser Altersklasse wurden 3.042 Personen positiv getestet. Die meisten Todesfälle zählt man immer noch in der Gruppe der über 75-Jährigen. Denn 286 der 431 Personen, die an dem Virus gestorben sind, waren bereits über 75 Jahre alt.