Zahl der Virus-Kranken in Österreich nun unter 3.000

In Österreich ist am Donnerstag die Grenze von 15.000 bestätigten Corona-Fällen überschritten worden. Die Zahl der aktiven Infizierten verringert sich täglich.

Wie das Bundesministerium für Inneres am Donnerstag mitteilte, gab es in Österreich bisher 15.002 positive Testergebnisse. Knapp 11.700 (11.694) Betroffene haben das Virus bereits besiegt und sind wieder genesen.Damit verringerte sich die Zahl der aktiven Erkrankungen gegenüber Mittwoch österreichweit um 301 auf 2.786. Derzeit befinden sich 677 Personen wegen Corona in krankenhäuslicher Behandlung, 169 davon liegen auf der Intensivstation.Laut dem Innenministerium sind bisher 522 Menschen in Österreich an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus verstorben.Die meisten aktiven Kranken gibt es derzeit in der Steiermark, hier sind aktuell 619 Personen mit dem Virus infiziert. Danach folgen Niederösterreich (590), Wien (503) und Tirol (448).In Oberösterreich leiden momentan noch 199, in Salzburg 181, in Vorarlberg 120, im Burgenland 82 und in Kärnten 44 Menschen an Corona.