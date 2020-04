Nur sieben neue Corona-Fälle in NÖ und keine Toten

In den vergangenen 24 Stunden kamen nur sieben neue Corona-Fälle in Niederösterreich dazu, 76 Menschen wurden hingegen wieder gesund.

In Niederösterreich hat sich die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen mit Stand Sonntag (8 Uhr) im Vergleich zum Vortag um 7 auf 2.554 erhöht – bei mehr als 1.000 neuen Tests. Von den 2.554 gelten nach Angaben des niederösterreichischen Sanitätsstabes 2.026 Personen als genesen. 76 mehr als noch am Samstag. Eine weitere positive Nachricht: Die Anzahl der Todesopfer im Zusammenhang mit COVID-19-Erkrankungen in Niederösterreich beträgt 90 Personen. Das ist derselbe Wert wie gestern. Erstmals seit Langem muss das Bundesland also kein neues Corona-Todesopfer beklagen. Die Gesamtzahl der bisher durchgeführten Testungen in Niederösterreich beläuft sich auf 25.849.