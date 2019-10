Nur zu Halloween lauert der Basilisk auf Harry Potter

Fans der "Harry Potter - Wizard Unite"-App schaudert es: Der Basilisk von Slytherin, zum ersten Mal in der Kammer des Schreckens gesichtet, wird an Halloween für kurze Zeit auftauchen.

Dunkle "Entsetzliches Halloween"-Kammern

Für Fans der Harry Potter-App "Wizards Unite" wartet an Halloween ein ganz besonderes Event. Sie bekommt es mit dem Basilisken von Slytherin zu tun - und haben nur zwei Tage Zeit!Wie es geht? Nutzt die Runensteine "Dunkle Künste", die ihr den ganzen Monat gesammelt habt, um Zugang zu einer besonderen "Entsetzliches Halloween"-Kammer in Festungen zu erlangen, wo etwas Unheimliches wartet. Je mehr Runensteine ihr nutzt und je höher ihre Stufe (ab Stufe 4!), desto größer ist eure Chance, dem exklusiven Basilisken von Slytherin, einer Schwarze Hexe und einem Schwarzen Beamten im Ministerium zu begegnen.Außerdem erhaltet ihr durch diese Gegner auch erhöhte "Dunkle Künste"-Familien-EP und es gibt Spuren von der Maulenden Myrte und der jungen Ginny Weasly.Das Halloween-Event hält genau zwei Tage an. Schon am Freitag, 1. November um 19 Uhr ist wieder Schluss.