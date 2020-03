Kratky und Knoll ziehen zusammen ins Ö3-Studio

Auch bei Ö3 sorgt man vor: Robert Kratky, Andi Knoll und 15 weitere Kollegen ziehen ins Studio.

Schlafen, duschen, wohnen: Die Ö3-WG

Am Küniglberg sind Armin Wolf und einige seiner Kollegen bereits in die Corona-Isolation gezogen. In den Ö3-Studios Heiligenstadt ziehen Robert Kratky, Andi Knoll und Co jetzt nach.Am Donnerstagabend (26.3.) geht's während des "Ö3-Gemeinderadios" los. Ab sofort herrscht im Heiligenstädter Studio Ferienlager-Stimmung. 22 Ö3-Mitarbeiter, die zwei Wochen lang zusammen wohnen, schlafen, duschen: Damit soll verhindert werden, dass sich die Mitarbeiter das Coronavirus einschleppen oder sich gegenseitig anstecken.Auf der "Gästeliste" stehen prominente Namen: Die Ö3-Moderatoren Robert Kratky, Andi Knoll, Sheyda Kharrazi, Verena Kicker, Tina Ritschl und Tarek Adamski, Ö3-Senderchef Georg Spatt werden von 15 Kollegen und Koleginnen aus Redaktion, Nachrichten, Programmgestaltung und Technik unterstützt.Büros wurden in den vergangenen Tagen in eine Isolationsbereich umgebaut. Wo normalerweise Schreibtischhengste und -stuten in die Tasten klopfen, stehen jetzt Betten. Zusätzlich wurden Sanitärcontainer aufgestellt. Damit zumindest ein bisschen Bequemlichkeit aufkommt, sind eine Cafe-Station, ein TV, Wuzzler, Fitnessgeräte und Co. angeliefert worden. Erste Eindrücke vom Umbau gibt's in der Fotoshow oben.Das Essen bekommen die Isolierten über eine Sicherheitsschleuse.Der "Wecker" wird von Montag bis Freitag verlängert und läuft jetzt von 05.00-10.00 Uhr. Dann folgt das Ö3-Gemeinderadio (Mo-Do von 10.00-24.00 Uhr, Fr von 10.00-19). Dazu gibt es die regulären Nacht- und Wochenendsendungen, von "Frag das ganze Land" und Ö3-"Frühstück bei mir" bis zu "Ö3x", den "Ö3-Austria Top 40" und "Solid Gold".