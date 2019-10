An diesen Tagen solltest du nicht heiraten

Gibt es einen Zusammenhang zwischen Hochzeitstag und möglicher Scheidung? Australische Forscher sind sich sicher, dass dem so ist.

Kann der Tage der Hochzeit beeinflussen, wie stabil eine Ehe ist? In gewisser Weise beziehungsweise laut Statistik ist die Antwort ja. Wie australische Forscher herausfanden, kann der Hochzeitstag die Scheidungsrate beeinflussen. Dazu untersuchten sie über 14 Jahre lang das Eheschließungs- und Scheidungsregister in den Niederlanden. Fazit: Am Valentinstag sollte man besser nur essen gehen.