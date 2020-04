Oberösterreichs allererster Corona-Patient ist gesund

Jener 80-Jährige aus Puchenau, der als erster in OÖ positiv auf das Coronavirus getestet wurde, ist wieder gesund. Die häusliche Isolation konnte nach einem Monat aufgehoben werden.

20 Corona-Tote in OÖ

Äußerst erfreuliche Nachrichten gab das Land Sonntagvormittag bekannt. Jener 80-Jährige aus Puchenau (Bez. Urfahr-Umgebung), Oberösterreichs erster bekannter Corona-Patient, ist wieder gesund.Rund einen Monat nach Bekanntwerden des Falles konnte die häusliche Isolation bei dem Pensionisten aufgehoben werden, teilte das Land in einer Presseaussendung mit.Wie berichtet , hatte sich der 80-Jährige beim Skiurlaub in Südtirol angesteckt. Die Infektion war am 5. März bekannt geworden. Auch weitere Begleiter der Reisegruppe waren betroffen.Covid-Patienten mit mildem Verlauf können frühestens nach 14 Tagen gesund gemeldet werden. Sie müssen dann aber auch mindestens 48 Stunden symptomfrei sein, um als gesund zu gelten.Bei schweren Verläufen müssen zwei negative SARS-CoV-2-PCR-Testergebnisse im Abstand von 24 Stunden vorliegen. Erst dann kann der Patient das Spital verlassen.Mit Stand Sonntagfrüh (8 Uhr) sind in ganz OÖ insgesamt 1.916 Covid-Fälle registriert worden. Als aktuell erkrankt gelten laut der Statistik noch 1.249 Personen.Im Spital befinden sich derzeit 104 mit Covid-19-Infizierte, 32 davon auf der Intensivstation. Zahl der Menschen in Quarantäne: 5.398.Mittlerweile hat OÖ 20 Corona-Tote zu beklagen. Am Samstag starben eine Frau (73) und ein 77-jähriger Mann. Beide kamen aus dem Bezirk Vöcklabruck. Am Abend gab das Land einen weiteren Todesfall auf seiner Homepage bekannt.Die aktuell meisten bekannten Fälle gibt es aktuell im Bezirk Urfahr-Umgebung mit 169 Infizierten, gefolgt von der Stadt Linz (164) und dem Bezirk Perg (144).Am Ende der Tabelle steht Ried/Innkreis mit nur 16 bekannten Covid-19-Fällen.Genauere Informationen zu den einzelnen Bezirken gibt es hier