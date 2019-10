Ohne Schein, aber auf Drogen zum Drogenkauf

Ohne Führerschein, dafür mit Morphium intus fuhr ein 46-Jähriger von Braunau nach Linz zum Drogenkauf. Sein Auto war gar nicht für den Verkehr zugelassen.

200 mg Morphium konsumiert

Um Marihuana zu kaufen, fuhr ein 46-Jähriger aus dem Bezirk Braunau mit dem Auto nach Linz in die Nähe des Kremphochhauses.Sein Pech: Im Zuge eines Drogenschwerpunkts hatten Polizisten den Mann beim Kauf von Suchtmittel beobachtet. In der Wienerstraße stoppten die Beamten den Lenker kurze Zeit später.Dabei kamen noch weitere Vergehen des 46-Jährigen ans Tageslicht. Wie sich bei der Kontrolle rasch herausstellte, besaß der Mann nämlich keinen Führerschein. Auch sein Auto war nicht für den Verkehr zugelassen. Und die Kennzeichen waren gestohlen.Während zwei Gramm Marihuana beim Fahrer sichergestellt wurden, gab dieser auch zu, kurz vor Beginn der Fahrt 200 mg Morphium konsumiert zu haben. Die Untersuchung beim Amtsarzt ergab eine Fahruntauglichkeit.Weitere Erhebungen mit Polizisten aus Salzburg ergaben zudem, dass der 46-Jährige im Zeitraum vom 7. August bis 30. August im Bezirk Salzburg-Land von insgesamt neun Fahrzeugen und von einem Fahrzeug in Linz jeweils beide Kennzeichentafeln gestohlen hatte.