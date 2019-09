Onkelz-Konzert: Wirbel um weggerissene Hecke

40.000 Fans werden am Samstag zum Konzert der "Böhsen Onkelz" auf der Welser Trabrennbahn strömen. Dort sorgt eine im Rahmen des Aufbaus weggerissene Hecke für Wirbel.

100 Meter lange Hecke weggerissen

Kahlschlag "bringt auch Vorteile"

Ganz Wels befindet sich im Onkelz-Fieber. Am Samstag (20.45 Uhr) wird die deutsche Hardrockband den 40.000 Besuchern auf dem ausverkauften Areal des Trabrennplatzes ordentlich einheizen.Wie berichtet , sind 350 Polizisten im Einsatz, sorgen rund um das Gelände für einen reibungslosen Ablauf. Der Ansturm auf die Messestadt ist riesig. Laut Welser Tourismusverband sind in Wels und Umgebung alle Unterkünfte ausgebucht.Doch das Mega-Event hat auch seine Schattenseiten. So meldete sich nun ein Anrainer in der-Redaktion, beschwerte sich über die umfangreichen Umbaumaßnahmen an der Trabrennbahn im Rahmen des Konzerts."Es wurde eine mehr als 100 Meter lange, dichte Hecke gerodet. Das war ein absoluter Kahlschlag", schimpft der Welser.ging dem nach. Und tatsächlich musste im besagten Bereich eine Hecke entfernt werden. Und zwar für den Ein- und Ausgang der Konzertbesucher.Bei den Verantwortlichen der Trabrennbahn kann man die Aufregung nicht verstehen. "Es handelt sich hier um Privatbesitz. Die Hecke wurde nicht extra wegen des Konzerts entfernt. Das war schon länger geplant und bringt uns auch Vorteile für weitere Veranstaltungen", so Nuri Saliji, vom Büro der Welser Trabrennbahn.Nachsatz: "Außerdem hat man nun von außen einen viel schöneren Einblick auf die Rennbahn."Ob diese Argumente die Anrainer beruhigen, bleibt zu bezweifeln.(mip)