Online-Hautberatung bei Wiener Barbor Spa

Hautanalyse von zu hause aus: Das Wiener Barbor Spa bietet Online-Termine in Corona-Zeiten an.

Während der Corona-Krise sieht sich auch die Beauty-Branche gezwungen radikal neue Wege zu gehen. Das Barbor Spa in Wien bietet einen solchen.

Wer sich dieser Tage nach einem Termin beim Friseur oder bei der Kosmetikerin sehnt, ist nicht alleine. Dem Bedarf an Beratung möchte das Wiener Barbor Spa jetzt entgegen steuern und den Kunden einen einzigartigen Service bieten.„SHOW ME YOUR SKIN" heißt die Aktion, die exklusiv von Babor Beauty Spa Wien angeboten wird. Sie ermöglicht den Kundinnen eine professionelle Beratung, ganz bequem von Zuhause aus.Alles was man dazu braucht, sind WhatsApp und eine Internetverbindung und schon weiß man sich wieder in den bewährten Händen seines Beauty-Experten, der einem zu allen Beauty-Fragen und Haut-Anliegen zur Verfügung steht.Terminvereinbarungen sind unter babor-beauty-spa@gmx.at möglich.