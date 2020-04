Studie: Online-Paare verlieben sich früher

Menschen, die sich online kennenlernen, scheinen früher dazu zu neigen eine Beziehung einzugehen. Auch andere Entwicklungen verlaufen schneller.

Anscheinend spielt das Wie und Wo des Kennenlernens eine Rolle dabei, wie schnell man Gefühle entwickelt und eine Beziehung eingeht. Eine neue Studie der Dating-Plattform Parship ermittelte in einer Studie, dass Online-Dates sich schneller verlieben und auch schneller etwas Festes entstehen lassen.Das könnte damit im Zusammenhang stehen, dass Personen online eine bewusstere Entscheidung treffen und von vornherein klarstellen, was sie wollen. Wenn das eine Beziehung ist, entscheiden sie sich schneller dafür, wenn "alles passt" und schceinen dann auch zufriedener zu sein. Insgesamt erfasste die Studie die Antwoten von 745 Paaren, die sich online oder offline kennengelernt hatten. Bei Online-Paaren scheint alles etwas schneller zu gehen. So ziehen die meisten nach etwa einem Jahr zusammen, Ofline-Paare hingegen erst nach durchschnittlich drei Jahren. Das ist der Zeitpunkt, wo Online-Paare meist heiraten, Offline-Paare erst nach fünf Jahren. Die Kinderplanung setzt ebenfalls eher früher ein.Interessanterweise steht bei Offline-Paaren eher das Aussehen im Vordergrund, bei Online-Paaren hingegen der Charakter. Das könnte erklären, wieso letztere sich als zufriedener einstufen... Der Erstkontakt beruht meist auf einem schriftlichen, humorvollen und originellen Weg. Der Schreibstil wird möglicherweise als charmant empfunden. "Eine ansprechende Art zu kommunizieren, Charaktereigenschaften, Interessen und Wertvorstellungen stehen an erster Stelle.", so Psychologin Caroline Erb von parship.at.