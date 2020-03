Oö. Graf bildet auf seiner Burg Butler aus

Graf Carl Philip Clam aus dem Bez. Perg arbeitet jetzt mit einer Wiener Butler-Schule zusammen, um sein Wissen weiterzugehben.

Der Stammbaum der Adelsfamilie Clam reicht bis ins 13. Jahrhundert zurück. Noch vor wenigen Jahrzehnten gab auf der Burg Clam etliche Bedienstete.Jetzt will Graf Carl Philip Clam sein Wissen über den Butlerservice in Adelshäusern weitergeben, wie die APA berichtet. Er arbeitet jetzt mit der Butler-Schule "Butler Bureau" von Claudia Schlegel zusammen.Claudia Schlegel von "Butler Bureau" erklärt, worauf es ankommt:Noch im April werden die ersten Butler-Schüler auf Burg Clam einziehen und dann – unter anderem – auch von Graf Clam persönlich unterrichtet werden. Die sechs Schüler bekommen auch maßgeschneiderte Butlerkleidung, berichtete Claudia Schlegel der APA.Und was wird gelehrt? Sechs Wochen lang bekommen die angehenden Butler Haushaltsorganisation, Wäsche- und Garderobenpflege, Auftreten und Etikette, Gästeempfang- und bewirtung und Küchenorgansiation gezeigt."Für mich wird das sehr spannend", so Graf Clam gegenüber der APA. Er freue sich schon darauf, die Schüler zu unterrichten. Da in Sachen Butlerservice viel Tradition in der Vergangenheit verloren gegangen sei.Die Absolventen von "Butler Bureau" sind übrigens sehr gefragt. Die Ausbildung kostet zwar stattliche 12.000 Euro. Allerdings, so Claudia Schlegel zur APA, sei es keine Seltenheit, dass ein ausgebildeter Butler später als Housemanager zwischen 50.000 und 300.000 Euro Jahresgehalt bezieht.