Bisher 643 Grippe-Tote, OÖ und Tirol als Hotspots

Das Corona-Virus ist am stärksten in Tirol und Oberösterreich verbreitet. Zahlen der Virologie zeigen: Auch die echte Grippe war hier am stärksten.

Mehr als 4.400 Tote in einem Jahr

Die gute Nachricht gleich vorweg: Die Influenza zieht sich zurück, schwächt sich in ganz Europa und Österreich immer mehr ab."Auch in dieser Woche konnte wieder ein deutlicher Rückgang der Influenzavirusaktivität verzeichnet werden. In nur noch 14% der eingesendeten Sentinelproben konnten Influenzaviren nachgewiesen werden, 63% davon waren Influenza B Viren", berichtet die Virologie in Wien.Wie die Zahlen ebenso zeigen, gab es bisher in Österreich von Anfang Oktober bis Mitte Februar 643 Todesfälle im Zusammenhang mit der Influenza.Im Vorjahr waren es insgesamt 1.373 Tote, davor 2.851 Opfer und im Jahr vorher extrem viele mit 4.436 Influenza-Toten in Österreich.Die meisten Influenza-Fälle, auch das zeigen die Statistiken der Virologie, gab es dabei heuer in Oberösterreich, die zweitmeisten in Tirol.Trotz dieser Zahlen haben sich übrigens in der Grippesaison 2017/2018 nur 6,2 Prozent der Österreicher gegen die Grippe impfen lassen.