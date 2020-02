Großes Rätselraten um Skistar Lindsey Vonn

Die Gerüchteküche brodelt: Ist Vonn in der Stadt? Dienstagabend wurde sie (oder ein Double?) in der City gesichtet, ihr Social Media Auftritt gibt aber Rätsel auf.

In der linken Arm hält sie ihre Hundedame Lucy, in der rechten Hand einen Hotdog. Wie berichtet, wurde Lindsey Vonn Dienstagabend vor dem Würstelstand Bitzinger bei der Oper gefilmt. Oder war es doch nur ein wirklich gutes Double?"Wir verraten nichts über unsere Gäste. Ich kann nur sagen, es war eine blonde Dame mit einem Hund da. Und sie hat einen köstlichen Hotdog gehabt", gibt sich Gastronom Josef Bitzinger zugeknöpft. Nur so viel verrät er: Hinter den Filmaufnahmen soll Amazon Prime stecken. Eine Trafikantin hat hingegen gehört, dass es sich um einen Werbespot handeln soll...In den sozialen Netzwerken gibt der Ex-Skistar mit einem Posting jedenfalls Rätsel auf. "Just 2 girls on a crazy adventure... 💃🏼💃🏼#secretproject" schreibt Vonn unter einem Bikinifoto. Ob die beiden Tänzerinnen-Emojis auf einen Besuch beim Opernball hindeuten? Wie "Heute" berichtete , gab die Ski-Queen Baumeister Richard Lugner ja einen Korb. Es bleibt also spannend!Seit Tagen beschäftigt auch ein mysteriöser Filmdreh Wien. Am Montag kreiste ein rot-weißer Helikopter stundenlang über die Stadt. "Eine US-Produktionsfirma hat uns für Luftaufnahmen engagiert", verrät der Wiener Filmemacher Irmin Kerck. Genauso wie Heli-Anbieter Hubi-Fly, hat auch Kerck eine Geheimhaltungsklausel unterschrieben.Am Dienstag zog dann ein Filmteam auf der Wieden neugierige Blicke auf sich. "Amerikaner sagten mir, sie würden für Amazon Prime drehen", erklärte Leserreporter Timo A. Die Serie soll "The Pack" (Das Rudel) heißen. Und in den Abendstunden sorgte ein Filmset mit einer englischen Telefonzelle am Hohen Markt für Gesprächsthema bei den dort ansässigen Geschäften.Ob die Dreharbeiten alle zusammenhängen? Die Vienna Film Commission wollte oder konnte auf "Heute"-Anfrage nichts bestätigen.