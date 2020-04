Ordis und Spitäler beginnen wieder mit Alltag

In Ordinationen und auch in Spitälern soll bald wieder so etwas wie Normalität einkehren. Die Ärztekammer gibt am Donnerstag konkrete Empfehlungen heraus.

Parallel zum Hochfahren der Wirtschaft sollen auch Ordinationen sich wieder an das annähern, was als "Normalbetrieb" bekannt war. Kontroll- und Routineuntersuchungen sollen nachgeholt werden.Die Ärztekammer will dazu am Donnerstag Details nennen. Fix ist, dass weiterhin verschärfte Hygienemaßnahmen und Vorschriften für Wartezimmer gelten werden. Routine- und Kontrolluntersuchungen sollen aber wieder möglich werden. Es gibt viel Nachholbedarf.Noch am Mittwochnachmittag erhalten die Landesärztekammern ein Positionspapier mit "Maßnahmen und Empfehlungen", wie die Dachorganisation, die Österreichische Ärztekammer, der "APA" verriet.Die neuen Regeln in der Arztpraxis könnten so aussehen: 1-Meter-Abstand, strengere Terminvergabe (damit sich so wenig Patienten wie möglich begegnen), die Bitte an Patienten, Masken zu tragen.Das langsame Hochfahren von geplanten Eingriffen wird scheinbar auch schon in den Krankenhäusern vorbereitet. In "normalen" Zeiten sind bis zu 90 Prozent der Operationen in einem Krankenhaus geplant. Diese wurden allesamt aufgrund der Coronakrise verschoben.In der Steiermark arbeitet man beispielsweise bereits an einem Plan, wie eine Rückkehr zur Normalität aussehen kann. Da gebe es aber viel zu bedenken, wie ein Sprecher des steirischen Krankenanstaltenverbunds dem "ORF" sagt: "Aus diesem Grund müssen wir quasi mit eigenen Pfaden durch die Spitäler, getrennten Bereichen für Covid-Verdächtige, Covid-positiv-Getestete oder nicht mit dem Coronavirus infizierte Personen planen, wir müssen selbstverständlich die Hygienemaßnahmen in gewissen Bereichen noch einmal verschärfen, wir müssen Besuchsverbote überdenken. Wir müssen Berechnungen anstellen, wie viel der Kapazitäten können wir wieder belegen, ohne zu riskieren, dass wir nicht gerüstet sind, falls die viel angesprochene zweite Welle droht oder tatsächlich kommt."