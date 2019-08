ORF-Jungstar erlebt eine Stern-Stunde

Tobias Pötzelsberger moderiert am Montag zum ersten Mal die ORF-Sommergespräche. Sein Premierengast: Jetzt-Chefin Maria Stern.

Seit 38 Jahren gibt es die ORF-Sommergespräche bereits. Trotzdem findet am Montag um 21.05 Uhr (live ORF 2) eine doppelte Premiere statt: Erstmals moderiert Tobias Pötzelsberger. Er ist mit 36 Jahren zwei Jahre jünger als die Sendung. Auch für seinen Gast ist es der erste Auftritt beim Polit-Sommertalk: Jetzt-Chefin Stern wird auf der minimalistisch gestalteten Terrasse im Grünen Platz nehmen.Er wolle das Gespräch in "ruhiger, entspannter" Atmosphäre führen, sagt Pötzelsberger zu"Heute" . Der Wahlkampf werde ohnehin "aufgeregt genug". Ob ihm das gelungen ist und wie Stern performt hat, wird anschließend in der ZiB 2 und ab 22.30 im "Sommer(nach)gespräch" auf ORF III analysiert. Ingrid Thurnher hat dort unter anderem Kabarettist Dieter Chmelar und "zackzack.at"-Chefredakteur Thomas Walach als Gäste. Letzteren durfte die Jetzt-Chefin selbst für die Diskussionsrunde nominieren.Nächsten Montag ist dann Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger zu Gast beim Sommergespräch. (red)