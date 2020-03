ORF-Korrespondent erzählt: "New York ist still"

US-Korrespondent Christophe Kohl erzählt: "In New York ist es plötzlich still"

Spitäler müssen entlastet werden, denn New York ist für Corona nicht gewappnet. ORF-Korrespondent Christophe Kohl erzählt im Interview davon.

Mittlerweile haben die USA China überholt und sind das am stärksten von Corona betroffene Land weltweit. Vor allem der US-Bundesstaat und die gleichnamige Stadt New York gelten als "Epizentrum" des Virus in Amerika. Die Zahl der Infizierten und Toten steigt rasant. Heute ist ein Lazarettschiff des US-Militärs in New York angekommen - es soll in der Krise helfen Menschen aufzunehmen. Präsident Trump twittert davon:Christophe Kohl (34), der seit Juli 2019 einer der neuen ORF-Korrespondenten in Washington ist, besuchte für seine Berichterstattung "The Big Apple". Im "Heute"-Interview erzählt er, von der dramatischen Lage vor Ort.