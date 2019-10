ORF zeigt Spiras letzte "Liebesg'schichten"

Eine Ära zu Ende. Die Kuppelsendung "Liebesg'schichten und Heiratssachen" endet mit einer Doppelfolge – am 2.10. ab 20.15 Uhr auf ORF 2.

Am 9. März verstarb Elizabeth Toni Spira im Alter von 76 Jahren in Wien. Bis zuletzt arbeitete die Fernseh-Journalistin an ihren "Liebesg'schichten und Heiratssachen". 1997 war die erste Folge ausgestrahlt worden, 2019 endet das Erfolgsformat mit Staffel 23.Vor ihrem Tod führte Spira noch 42 Interviews für die neuen Episoden, die von ihrem Team der Wega Film, allen voran Editorin Claudia Linzer und den redaktionellen Mitarbeiterinnen Stefanie Speiser und Natalie Wimberger fertiggestellt wurden.Zum Abschluss der beliebten Kuppelsendung zeigt ORF 2 am 2. Oktober zur Primetime eine Doppelfolge. Zunächst wird Bilanz über die auslaufende Staffel gezogen – "Liebesg'schichten" mit Happy End inklusive:Danach dürfen sich Fans der Serie über ein Dacapo mit zahlreichen alten Bekannten freuen. Die einprägsamsten und emotionalsten Interviews aus über zwei Jahrzehnten stehen auf dem Programm: