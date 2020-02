Lugner schwärmt von Muti: "Sie macht alles mit"

Baumeister Richard Lugner ist von seinem Opernball-Stargast Ornella Muti (64) mehr als begeistert und kommt aus dem Schwärmen nicht mehr heraus.

Sie lächelt, schreibt fleißig Autogramme, posiert für Fotos und spricht auch noch Deutsch - Baumeister Richard Lugner hat mit Ornella Muti als Opernball-Stargast voll ins Schwarze getroffen.Der 87-Jährige ist von der italienischen Film-Diva schwer angetan und lobt sie in den höchsten Tönen. "Sie ist super, sie ist der netteste Star, den wir je hatten, sie macht alles mit", so der Baumeister gegenüber der "APA". Wie "Heute" berichtete , hatte Lugner seinen Stargast für den "Ball der Bälle" in der Wiener Staatsoper am Dienstagnachmittag persönlich mit einem Privatjet am Flughafen Genua abgeholt. Und die beiden verstehen sich offenbar prächtig."Schon im Flugzeug haben wir uns wirklich gut verstanden. Sie spricht auch Deutsch, Russisch, Französisch und Englisch", kommt Lugner aus dem Schwärmen nicht mehr heraus.Nach ihrer Ankunft in Wien ging es dann mit einem Luxus-Shuttleservice zu ihrem Hotel in der Innenstadt. Dort wurde Ornella bereits von zahlreichen Fans und Fotografen erwartet.Für die Schauspielerin überhaupt kein Problem. Die stets lächelnde Muti nahm sich viel Zeit für Autogramme und Fotos und zeigte sich von ihrer besten Seite. Sehr zur Freude von Richard Lugner, dessen Lächeln ebenfalls immer größer wurde.Nach einer kurzen Auffrischung in ihrer Suite ging es dann für Lugner und Muti ins Hotel Sacher. "Ich mag Wien wirklich sehr. Jetzt freue ich mich auf Tafelspitz und danach Sacher-Torte mit Schlagsahne" , so Muti im-Talk.Am Mittwoch stehen für Ornella Muti dann die ersten offiziellen Termine am Programm. Um 13.00 Uhr wird es eine Pressekonferenz in der Lugner City geben.Anschließend findet die obligate Autogrammstunde dann um 14.00 Uhr in dem Einkaufszentrum statt.ist ebenfalls vor Ort und berichtet LIVE.