Darum spricht Ornella Muti so perfekt Deutsch

Viele wundern sich warum Richard Lugners diesjähriger Opernball-Stargast Ornella Muti nahezu akzentfreies Deutsch spricht. In der Pressekonferenz am Dienstag klärte sie auf.

Richards Lugner Stargast beim diesjährigen Opernball, Ornella Muti, überraschte viele Beobachter bei der Pressekonferenz am Mittwoch mit nahezu akzentfreiem Deutsch.Denn bei einer gebürtigen Römerin würde man sich doch einen italienischen Akzent erwarten. Am Mittwoch fragte ein Journalist bei der Schauspiel-Ikone nach, warum sie so perfekt Deutsch sprechen könnte.Die Antwort liegt in der Familiengeschichte Mutis."Das ist eine ganz lange Geschichte", klärt die Schauspielerin auf. "Meine Mutter spricht Deutsch und hat mich auch in eine deutsche Schule in Rom geschickt", erklärt sie. Mutis Mutti ist Deutsch-Baltin. Diese gehören einer Deutsch sprechenden Minderheit im heutigen Estland und Lettland an.Außerdem nutzte die italienische Film-Diva auch gleich die Gelegenheit und bedankte sich bei Ski-Queen Lindsey Vonn für deren Opernball-Absage. "Ich danke ihr, denn ohne ihre Absage wäre ich jetzt nicht hier", erklärte Muti lächelnd.Sie freue sich jedenfalls schon sehr auf den Opernball mit ihrem Gastgeber und wird auch ein kleines Tänzchen mit Lugner wagen, auch, wenn sie "überhaupt nicht" tanzt.Nach der Pressekonferenz findet dann eine Autogrammstunde in der Lugner City statt. "Sie unterschreibt alle Autogramme! Auch, wenn es viele sind", verspricht Lugner.Nach der Autogrammstunde gönnt ihr der Wiener Baumeister dann eine Pause, weitere Termine sind am Mittwoch nicht geplant. "Ich werde sie heute nicht mehr belästigen", so Lugner.Hier findest du den Live-Ticker zum Nachlesen >>>