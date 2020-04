Osterbilanz: Kein Toter, 18 Verletzte, 9 Scheine weg

Polizei kontrollierte zu Ostern in NÖ.

Kein Toter laut Polizei im nö. Straßenverkehr über Ostern: es gab 18 Verletzte bei Verkehrsunfällen und 16 Anzeigen wegen Alkohols am Steuer.

Wegen Corona verlief das Osterwochenende auf Niederösterreichs Straßen relativ unblutig: Es gab keinen Verkehrstoten zu beklagen (Vergleich: letztes Jahr hatte es drei Tote in NÖ gegeben - mehr dazu hier ).Bei Verkehrsunfällen wurden 18 Personen verletzt, 16 Lenker wurden wegen Alkohols am Steuer angezeigt. Neun Fahrer verloren ihre Lenkerberechtigung.In Summe wurden am Osterwochenende auf Niederösterreichs Straßen 1.489 Geschwindigkeitsübertretungen festgestellt, wie die Polizei gegenüber der "APA" mitteilte.Heuer verloren bis dato (Stand 13.4. 2020) 22 Menschen ihr Leben auf Niederösterreichs Straßen.