Österreich hat über 14.000 Erkrankte und 368 Tote

Bisher gab es in Österreich 14.029 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand sind österreichweit 368 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben.

Derzeit befinden sich 981 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 239 der Erkrankten auf Intensivstationen, heißt es aus dem Innenministerium. In Wien sind am Montag 2.044 Erkrankungen bestätigt. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt 75. Ein Mann (66 Jahre) ist neu im Krankenhaus verstorben.Österreich hat besonders früh mit strikten Maßnahmen auf das Coronavirus reagiert. In der Alpenrepublik geht es nun am 14. April mit dem zaghaften Rückweg los: Kleine Geschäfte sowie Bau- und Gartenmärkte dürfen dann laut Bundeskanzler Sebastian Kurz unter strengen Auflagen wieder öffnen.Ab dem 1. Mai sollen alle Geschäfte, Einkaufszentren und Friseure folgen dürfen. Ein Zeitplan zur Öffnung von Hotels und Gastronomie soll Ende April stehen, Ziel ist eine Wiederaufnahme des Betriebs ab Mitte Mai.Die Ausgangsbeschränkungen werden bis Ende April verlängert –das bedeutet, dass man die Wohnung weiter nur mit triftigem Grund verlassen darf. Die Schulen bleiben bis Mitte Mai zu. Veranstaltungen sollen bis Ende Juni nicht stattfinden. Die bestehende Maskenpflicht im Supermarkt wird ab dem 14. April auf alle geöffneten Läden und die öffentlichen Verkehrsmittel ausgedehnt.