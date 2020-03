Österreich sperrt die Parks und Spielplätze zu

Kur- und Rehazentren werden schon am Donnerstag geschlossen, Parks und Spielplätze sperren danach zu. Das sagte Gesundheitsminister Rudi Anschober.

Schon am Donnerstag werden die österreichischen Kur- und Reha-Zentren geschlossen, kündigte Gesundheitsminister Anschober am Mittwochabend in der ORF-"ZiB 2" gegenüber Armin Wolf an. Alle Patienten in den Zentren müssen nach Hause fahren. Und: Auch Thermen, Parks und Spielplätze werden demnächst geschlossen. (Noch) Nicht verboten wird das Betreten von fremden Wohnungen.Was wird sonst im Alltag eingeschränkt: Spazierengehen und Sport bleibt laut Anschober vorerst erlaubt – allerdings darf man nicht mit den Öffis dorthin fahren. Und: Menschenansammlungen sind nicht erlaubt, auch beim Spazierengehen und Co. ist der Sicherheitsabstand von einem Meter einzuhalten.Generell funktioniere die Einhaltung der Maßnahmen in Österreich gut, so Anschober. Deshalb sei bisher auch kein generelles Ausgehverbot wie in Italien geplant. Aber: Die bisherige Situation könne Monate andauern, wenn man es schaffe, die Ansteckungskurve jetzt zu verlangsamen. In rund einer Woche sollen die bisherigen Maßnahmen der Regierung evaluiert werden.