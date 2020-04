Kaiserwetter zu Ostern droht uns zu verbrennen

Ostern 2020 bringt frühsommerliches Wetter mit bis zu 25 Grad. Aber Vorsicht, wegen der aktuell sehr geringen Ozon-Konzentration besteht erhöhte Sonnenbrandgefahr.

So variabel wie das Datum des Osterfestes ist auch das April-Wetter. Zumindest dieses scheint uns inmitten der Coronakrise wohl gesonnen und präsentiert sich nach Angaben der Experten der Österreichischen Unwetterzentrale UWZ heuer von seiner frühsommerlichen Seite mit Temperaturen bis zu 25 Grad.Sonnenanbeter sollten allerdings auf ausreichenden Schutz achten, da sich zu Ostern eine unterdurchschnittliche Ozonkonzentration über Mitteleuropa ankündigt.Weite Teile Mitteleuropas liegen derzeit unter Hochdruckeinfluss und die Temperaturen bewegen über dem jahreszeitlichen Durchschnitt. In den kommenden Tagen wird Hoch Loris von Hoch Max abgelöst und das sonnige Frühlingswetter setzt sich fort. "Erst am Ostermontag zieht aus Norden eine Kaltfront auf", sagt Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Unwetterzentrale.Derbringt wieder viele Sonnenstunden. Im Laufe des Nachmittags bilden sich an der Alpennordseite ein paar Quellwolken, ein kurzer Schauer ist am ehesten im westlichen Bergland sowie am späten Abend auch im Mühl- und Waldviertel möglich.Amsowie amziehen im Nordosten anfangs ein paar Wolkenfelder durch, tagsüber scheint aber wieder verbreitet die Sonne. Am Nachmittag steigt die Schauerneigung lediglich im östlichen Bergland leicht an. Die Temperaturen bleiben unverändert und erreichen 17 bis 24 Grad, vereinzelt ist im Oberinntal oder in Oberkärnten auch die 25-Grad-Marke in Reichweite.Amsetzt sich das sonnige Wetter fort. Am Nachmittag bilden sich im Berg- und Hügelland Quellwolken und im südlichen und östlichen Bergland entstehen vereinzelte gewittriger Schauer."Die Höchstwerte erreichen verbreitet 20 bis 24 Grad, bei der Suche nach den Schoko-Eiern sollte man sich also beeilen, weil an sonnigen Stellen werden sie sonst schmelzen", so Spatzierer.Derbringt an der Alpennordseite nur noch zeitweiligen Sonnenschein und im Tagesverlauf steigt die Schauerneigung an. Länger sonnig verläuft der Tag im Süden und Südosten, hier sind am Abend allerdings Gewitter möglich. In der Nacht fällt dann verbreitet etwas Regen und der Dienstag verläuft vorübergehend spürbar kühler.Das Wetter zu Ostern fällt von Jahr zu Jahr sehr unterschiedlich aus: Einerseits befinden sich in der Übergangsjahreszeit in Nordeuropa oft noch kalte Luftmassen, andererseits kann der hohe Sonnenstand im April die Luft auf frühsommerliche Werte erwärmen.Besonders extrem präsentierte sich das Wetter zum Osterfest vor sieben Jahren: "Im 2013 gab es zu Ostern Schneefall bis ins Flachland und die Temperatur kam in Wien nicht über 2 Grad hinaus", erinnert sich der Experte. Vergangenes Jahr wurde dagegen in Innsbruck, Bludenz und Hermagor sogar ein Sommertag mit einem Höchstwert von knapp über 25 Grad verzeichnet.Der außergewöhnlich stark ausgeprägte Polarwirbel mit sehr kalten Temperaturen in der arktischen Stratosphäre hat heuer zur Entstehung eines seltenen Ozonlochs über der Arktis beigetragen.Je nach Position bzw. Form des Polarwirbels kann es in den kommenden Wochen auch hierzulande zu unterdurchschnittlichen Ozonkonzentrationen in der Stratosphäre kommen, weshalb ein größerer Anteil der gefährlichen UV-B-Strahlung den Boden erreicht.Derzeit deuten die Modelle genau am Osterwochenende auf eine geringere Ozonkonzentration als üblich über Mitteleuropa mit einer Abweichung von etwa -25% zum jahreszeitlichen Durchschnitt. "Auf der blassen Haut besteht eine besonders hohe Sonnenbrandgefahr", warnt Spatzierer.