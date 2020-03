Österreicher heben täglich 600 Mio. Euro Bargeld ab

Vor einer Bankfiliale in Wien-Meidling bildete sich am Montagvormittag eine Warteschlange.

Auch die Bankomaten sind dieser Tage ein beliebtes Ziel der Österreicherinnen und Österreicher. Derzeit wird doppelt bis dreifach so viel Geld abgehoben wie normal.

Neben eine Run auf die Supermärkte hat die Coronakrise offenbar auch ein Run auf Österreichs Bankomaten zur Folge. Das verrät Nationalbank-Gouverneur Robert Holzmann am Montag, versichert aber gleichzeitig: Es ist genug für alle da Holzmann berichtet, dass die Österreicherinnen und Österreicher in den letzten Tagen spürbar mehr Bargeld abgehoben haben als sonst. Üblicherweise sind es etwa 200 Millionen Euro pro Tag. In den letzten Tagen ist die Zahl aber um das "Doppelte bis zu das Dreifache" gestiegen: Also bis zu 600 Millionen Euro pro Tag.Das ist zwar möglich, betont die Nationalbank, aber nicht immer sinnvoll. Denn zuhause unter der sprichwörtlichen Matratze sei Bargeld eben nicht recht sicher.Sicher ist hingegen: Die Nationalbank hat genügend Bargeld für alle. Die rund 9.000 Bankomaten des Landes werden täglich nachgefüllt. Ein gelegentlicher Engpass dauert also maximal bis zum nächsten Tag.Es herrscht also ein G'riss um das Bargeld, obwohl aus Hygiene-Gründen empfohlen wird, kontaktlos zu bezahlen. Bei Essens-Lieferdiensten wie "Mjam" kann dieser Tage weitestgehend gar nicht mehr bar bezahlt werden. Das dient sowohl dem Schutz der Kunden als auch dem Schutz der Auslieferer: Wer nicht mit Bargeld hantieren muss, reduziert das Ansteckungsrisiko.