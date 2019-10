Edelbauer schürt doppelte Hoffnung auf Buchpreise

Die Shortlist für den österreichischen Buchpreis lässt 2019 auf einen deutsch-österreichischen Doppelsieger hoffen.

Die Shortliste für den Österreichischen Buchpreis:

. Dort ist sie unter sechs Nominierten im Rennen um den Sieg.Am Dienstag wurde die Shortlist für den Österreichischen Buchpreis bekannt gegeben. Auch dort hat die Maria Enzersdorferin Hoffnung auf den Sieg."Das flüssige Land" ist Edelbauers Debütroman. Es wäre ein Sensationssieg, wenn sich die 29-Jährige gleich damit beide Buchpreise holen könnte.Der beste Austro-Autor wird am 4. November gekürt. Der deutsche Preise wird bereits am 14. Oktober verliehen.Das flüssige Land (Klett-Cotta)Abenteuerliche Reise durch mein Zimmer (Zsolnay)Als ich jung war (Carl Hanser)Mutter brennt (edition keiper)Der Trost runder Dinge (Suhrkamp)Am Mittwoch, den 23. Oktober, um 19 Uhr lesen die drei AutorInnen der Shortlist Debüt in der Bibliothek der AK Wien in der Prinz Eugen Straße 20-22 im 4. Wiener Gemeindebezirk. Wer dabei sein will, kann sich unter bibliothek@akwien.at anmelden.