ÖVP Burgenland – Sagartz ist jetzt Landeschef

Kein Stein auf dem anderen blieb bei der ÖVP Burgenland. Nach dem mäßigen Ergebnis bei der Landtagswahl wird nun Christian Sagartz (39) neuer ÖVP-Chef, Thomas Steiner bleibt Eisenstädter Bürgermeister.

Alles neu in der ÖVP Burgenland nach Wahl

"Macht braucht auch Kontrolle"

So tickt "Sagi"

"Bereits am Wahltag wusste ich, das war es", so Thomas Steiner (ÖVP) am Donnerstag knapp und ohne Wehmut. Die ÖVP Burgenland präsentierte also nicht einmal vier Wochen nach der Wahl ein komplett neues Team. Christian Sagartz wird neuer Landesparteichef und zwischen Europaparlament und dem Burgenland pendeln. Auch Landesgeschäftsführer Christoph Wolf geht, ihm folgt nun Patrik Fazekas, Markus Ulram wird neuer Klubobmann.Christian Sagartz sagte bei der Pressekonferenz dazu. "Ich freue mich sehr und danke fürs Vertrauen. Als größte Oppositionspartei werden wir der SPÖ-Alleinregierung ordentlich auf die Finger schauen. Denn Macht braucht auch Kontrolle – jetzt mehr als je zuvor. Gleichzeitig werden wir aber vor allem auch konstruktiv unsere Ideen einbringen."Thomas Steiner bedankte sich indes nochmals für die spannenden fünf Jahre an der Spitze der burgenländischen Volkspartei, sprach von einer geordneten Übergabe. Der 53-Jährige bleibt natürlich Bürgermeister von Eisenstadt und auch im burgenländischen Landtag.holte Neo-Landesparteiobmann Christian Sagartz vor den Vorhang und bat ihm zum Wordrap."Sagi"Kaffee""Reisfleisch, am liebsten mit Essiggurkerl""bearbeite ich miene E-Mails""in meinem Kellerstüberl im Südburgenland""Gib mir die Bühne, ich mach dir das Stück"