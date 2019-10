ÖVP-Hack: Spuren führten zu Wiener Comic-Verein

In der Causa des Hackerangriffs auf die Server der ÖVP führten die Ermittlungen offenbar auch zu einem Favoritner Comic-Verein. Dieser dürfte selbst gehackt worden sein.

Kurz über Hacker-Angriff auf ÖVP

Spuren führen nach Frankreich

Im Falle des mutmaßlichen Hackerangriffs auf die ÖVP kam es offenbar auch zu einer Durchsurchung eines Verein von Comic-Fans in Wien-Favoriten. Das berichteten am Dienstag mehrere Medien. Die Spuren führten die Ermittler auch in den zehnten Wiener Gemeindebezirk. Die Manga- und Anime-Fans dürften aber selbst Opfer von Hackern geworden sein.Gegenüber der APA bestätigte die Staatsanwaltschaft, dass es zu einer "freiwilligen Nachschau" in den Räumlichkeiten des Vereins gekommen ist. Laut derzeitigem Stand der nicht abgeschlossenen Ermittlungen dürften Hacker den Server des Comic-Vereins als Angriffsplattform auf die ÖVP verwendet haben.Die Cyberattacke auf die ÖVP sorgte Anfang September, inmitten des Wahlkampfes, für großes Aufsehen. Dem späteren Wahlsieger sollen bis zu 1,3 Terabyte an Daten gestohlen worden sein. Zumindest ein Teil davon wurde auf Servern in Frankreich entdeckt.Ursprünglich hieß es, dass die Daten Ende September gelöscht werden sollen. Mittels einer Europäischen Ermittlungsanordnung ersuchten österreichische Ermittler ihre französischen Kollegen um Mithilfe. Ob die Daten rechtzeitig gesichert werden konnten, konnten weder die Staatsanwaltschaft, noch das Bundeskriminalamt bestätigen.