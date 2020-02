Blümel zeigt Muskeln – mit Proteindrink & Turnsackerl

Die Wiener ÖVP hält heute ihren 36. Landesparteitag ab und lädt die Mitglieder dafür erstmals über die Donau, in die METAStadt im 22. Bezirk. Für Gäste gibt es sportliche Geschenke.

Gernot Blümel vor Landesparteitag

Unter dem Motto "Zeit, aufzubrechen. Für ein neues Wien", stellt sich VP-Landesparteiobmann Gernot Blümel gemeinsam mit seinen Stellvertreterinnen Veronika Mickel-Göttfert, Margarete Kriz-Zwittkovits und Elisabeth Woschnagg heute der Wiederwahl. Rund 800 Gäste und Delegierte werden vor Ort sein . Der Parteitag findet in der Veranstaltungshalle "METAStadt" in Wien-Donaustadt statt."Bei der heurigen Wien-Wahl gibt es nach fast 100 Jahren die echte Chance auf etwas wirklich Neues und die Chance, dass Wien neu regiert werden kann. Dazu ist es an der Zeit, gemeinsam aufzubrechen. Für ein neues Wien", gab Landesgeschäftsführerin Bernadette Arnoldner die Marschroute vor. Gernot Blümel selbst drückte es drastischer aus. In einem "Kurier"-Interview (Samstagausgabe) meinte er: "Wenn Rot-Grün weiterregiert, wäre es vor allem eine Niederlage für die Wienerinnen und Wiener. Die Schulden haben sich unter Rot-Grün mehr als verdoppelt."Für den Parteitag hat sich die VP-Wien einiges einfallen lassen. In der "METAStadt" wird heute ein türkiser "Selfie-Bus" für Erinnerungsfotos Halt machen. Jeder Gast erhält zudem einen türkisen Rucksack mit einem Proteindrink, einem Apfel und einem aktuellen Folder mit dem Programm von Gernot Blümel. Das kleine Geschenk könnte Passender nicht sein. Der Finanzminister und VP-Wien-Chef (seit 2015) gilt als sehr sportlich und ernährungsbewusst. Zu seinem Geburtstag schenkten Mitarbeiter Blümel keine Torte, sondern einen großen Vorrat an Proteinriegeln. Der 38-Jährige wird im März erstmals Vater von einer Tochter. Das gemeinsame Baby mit der Moderatorin Clivia Treidl soll den Namen Josefine bekommen – Geburtstermin ist just am 18.3., dem Tag seiner Budgetrede.