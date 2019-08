Vor 9 ' Flüchtlinge: ÖVP will erst nach Lehre abschieben

Sebastian Kurz (Archivbild) Bild: Kein Anbieter/picturedesk.com

Es zeichnet sich Bewegung ab, in Sachen Lehrlingsabschiebungen. Die ÖVP signalisierte zuletzt einen Schwenk, vor der Wahl wird aber voraussichtlich nichts passieren.