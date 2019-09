ÖVP verwickelt Chorherrs Ehefrau in Causa

Family-Business am Bau? Nur bei Beteiligung des Architekturbüros von Christoph Chorherrs Frau soll die Stadt Genehmigungen erteilt haben, so die ÖVP unter Berufung auf einen Unternehmer.

Der Skandal um mögliche Korruption bei der MA 21 weitet sich aus: "Laut Aussagen eines Unternehmers seien Widmungen und Genehmigungen von der Stadt nur dann erteilt worden, wenn ein ganz bestimmtes Architektenbüro beauftragt wurde. Und zwar jenes, an dem die Familie Chorherr mit Firmenanteilen beteiligt ist", ortet ÖVP-Stadtrat Markus Wölbitsch "Korruption".



Chorherrs Frau hält 25 % der besagten Firma, wollte mit "Heute" nicht über die Causa sprechen. Wie auch der grüne Ex-Planungssprecher selbst. Weiters sollen, so der Verdacht, Spenden an Chorherrs Verein "Ithuba" prominente Projekte wie Heumarkt neu (Landstraße) oder die Danube Flats (Donaustadt) erst ermöglicht haben.



In diesem Zusammenhang ermittelt die Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen acht Personen. Darunter – neben Chorherr selbst – auch Immobilien-Entwickler Erwin Soravia. Von Soravia heißt es: "Es handelte sich um private Spenden der Begräbnis-Gäste (Anm.: Erwin Soravia sen., † 2015), das Unternehmen war weder involviert noch informiert." Auch Investmentbanker Wilhelm Hemetsberger soll im Fokus der Ermittler stehen. Eine Stellungnahme blieb aus.