Ozzy Osbourne muss Wien-Show wieder verschieben

Metal-Rocker Ozzy Osbourne muss seine auf Februar und März 2020 verschobene Europatour aus gesundheitlichen Gründen wieder verschieben.

Wien-Konzert wohl erst 2021

Neues Ozzy-Album kommt nach 9 Jahren

Schon im letzten Jahr war der "Prince of Darkness" gezwungen, seine "No More Tours 2"-Europatournee wegen einer bei einem Sturz zugezogenen Verletzung zu verschieben . Nun also schon wieder.Das gab Ozzy Osbourne (70) heute in einem Video über die sozialen Medien bekannt: "Wie ihr vielleicht wisst oder auch nicht wisst, hatte ich Anfang des Jahres einen bösen Sturz. Ich zerstörte alle Wirbel in meinem Nacken und musste mich operieren lassen. Jetzt habe ich mehr Schrauben und Muttern in meinem Nacken als in meinem Auto. Ich sterbe nicht, ich erhole mich - es dauert einfach nur ein bisschen länger als jeder dachte, dass es dauern würde."Auch das von Metal-Fans sehnlichst erwartete Konzert am 26. Februar 2020 in der Wiener Stadthalle fällt Ozzys Krankenstand zum Opfer. Wie Live Nation Sweden auf Facebook schreibt, werden die neuen Termine der Europatour wohl in der ersten Hälfte des Jahres 2021 stattfinden."Ich langweile mich zu Tode, nachdem ich den ganzen Tag in einem verdammten Bett liegen muss. Ich kann es kaum erwarten, meinen Hintern hoch zu bekommen und wieder loszulegen. Aber ihr müsste leider noch ein bisschen geduldiger sein. Ich verschiebe die Europatour, weil ich noch nicht bereit bin. Ich gehe nicht in Rente [...] aber wenn ich [...] zurückkehre, möchte ich zu 100 Prozent bereit sein, da hinauszugehen und euch von euren verdammten Hockern zu hauen."Abschließend gibt's aber doch auch noch eine gute Nachricht von Ozzy: Ein neues Album mit Post Malones Produzenten Andrew Watt soll schon bald kommen. Zuletzt hatte er ja vor neun Jahren mit "Scream" ein Soloalbum veröffentlicht.