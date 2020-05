Paar stirbt bei Porsche-Crash: Cabrio von Opa geerbt

Bei einem tragischen Verkehrsunfall in Baden-Württemberg ist am Sonntag ein Liebespaar (22, 18) ums Leben gekommen. Nun hat sich die Tante des Lenkers zu dem Crash geäußert.

Nach dem tödlichen Unfall auf einer Landstraße zwischen Mosbach und Lohrbach (Baden-Württemberg), bei dem ein 22-jähriger Porsche-Lenker und seine Freundin (18) ums Leben kamen , laufen die polizeilichen Ermittlungen weiter auf Hochtouren.Noch immer ist der genaue Grund des Unglücks nicht bekannt und Gegenstand der Untersuchungen. Fest steht nur: Der junge Fahrer war mit dem Porsche-Cabrio in einer Kurve von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gekracht.Für Marcel B. und seine Freundin kam jede Hilfe zu spät, sie verstarben noch an der Unglücksstelle. "Das ist ein Schlag ins Gesicht", erklärt Marcels Tante gegenüber der "Bild". "Er war ein so vorsichtiger Kerl beim Autofahren".Dass der 22-Jährige mit dem Porsche vor seiner Freundin prahlen wollte, glaubt seine Tante nicht. "Er hatte es nie nötig, mit irgendetwas anzugeben", so die Frau zur "Bild".Laut der deutschen Boulevardzeitung hatte Marcel B. das Porsche-Cabrio von seinem Opa geerbt, der vor drei Jahren an einer Lungenkrankheit verstorben war.Marcel B. und seine Freundin waren gegen 20.20 Uhr gerade auf dem Heimweg, als der Unfall passierte. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der 22-Jährige dann mit dem Porsche im kurvigen Straßenverlauf von der Straße ab.Dabei entwurzelte der Sportwagen-Lenker mehrere Bäume und kam mit seinem Porsche schließlich an einem Baum zum Stillstand. Die Rettungskräfte konnten das Leben des Liebespaares nicht mehr retten.