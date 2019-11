Paketfahrer (29) stahl teure Packerl aus Lager

Ein Rumäne ließ über Monate bei der Arbeit in Pöchlarn Pakete mit teuren Elektrogeräten, Kosmetika und Kleidungsstücken verschwinden.

Wer vor rund einem Jahr in Niederösterreich Probleme mit einer teueren Bestellung hatte, erfährt nun womöglich den Grund. Denn die Polizei konnte einen 29-jährigen Rumänen ausforschen, der als Paketdienstfahrer arbeitete und bei seiner Firma in Pöchlarn (Bezirk Melk) gleich 20 Pakete verschwinden ließ.Im Zeitraum von November 2018 bis Jänner 2019 dürfte sich der Mann jeweils im Lager bedient haben. In den gestohlenen Paketen waren Elektronik- und Kosmetikartikel sowie Bekleidung. Der Wert des Diebesgutes liegt immerhin im mittleren vierstelligen Eurobereich.Der Beschuldigte war bei seiner Einvernahme am 11. November teilweise geständig geständig. Er wurde der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt.