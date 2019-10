Paketzusteller übersieht Zug, wird schwer verletzt

Schwerer Zugunfall im Bezirk Vöcklabruck. Der Lenker eines Klein-Lkw übersah einen Zug, wurde gerammt. Er liegt schwer verletzt im Spital.

Zug übersehen

Fenster im Fahrgastraum herausgerissen

Ein Kleintransporter eines Paketzustelldienstes ist Montagmittag auf einem Bahnübergang in Rutzenham (Bezirk Vöcklabruck) mit einem Regionalzug zusammengestoßen.Der Unfall passierte auf einem unbeschrankten Bahnübergang in der Ortschaft Pichl in Rutzenham. Der Übergang war mit einer "Stop"-Tafel und einem Andreaskreuz gesichert.Der Lenker des Transporters dürfte aus bisher unbekannter Ursache den herannahenden Zug, bestehend aus zwei Triebwägen, übersehen haben. Am Bahnübergang kam es zur Kollision.Der Kleintransporter wurde schwer beschädigt und kam im Straßengraben zum Stillstand.Der Zug wurde im Frontbereich stark beschädigt, auch ein Fenster im Fahrgastraum wurde bei der Kollision laut ersten Infos herausgerissen.Der Lenker des Kleintransporters wurde schwer verletzt und nach der notärztlichen Erstversorgung am Einsatzort ins Salzkammergutklinikum Vöcklabruck eingeliefert. Weitere Verletzte gab es offenbar zum Glück nicht.Die Bahnstrecke der Salzkammergutbahn war zwischen Attnang-Puchheim und Ottnang-Wolfsegg rund zwei Stunden unterbrochen. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet.