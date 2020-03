Beach-Party wird heiß: Tanzen bei über 30 Grad

Wer Lust auf eine Beach-Party hat, muss nicht bis zum Sommer warten. In der Bauhalle Mank wird im März gefeiert, mit allem, was dazugehört.

Gute Musik, einen Drink in der Hand und die Zehen der Tanzfüße im Sand vergraben. Das kann man in der Manker Bauhalle (Bezirk Melk) noch in diesem März haben. Ganz ohne teures Flugticket und Sonnenbrand.Die Veranstalter der Beach Party lassen nichts aus, um das Erlebnis möglichst echt zu gestalten. Für richtiges Urlaubs-Feeling sorgen Mega-Palmen, richtiger Sand und weit über 30 Grad. Ganze zehn Tonnen echter Sand werden dafür in die Halle gebracht.Für die passenden Party-Sounds sorgen die selbsterklärten Bademeister von 2:tages:bart. Der Bikini darf also nicht fehlen, bei dieser Sause. Auch einen Wet-T-Shirt-Contest wird es geben. Für genügend Sangria & Co ist selbstverständlich auch gesorgt.