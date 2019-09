Feuer löst Panik-Licht und Unterbrechung in Kino aus

Im Juli gab es große Aufregung in der Plus City. In den Kinosälen ging plötzlich die Panikbeleuchtung an, es gab Brandalarm. Grund: die Zündelei zweier Teenies.

Hoher Sachschaden

War ihnen langweilig? Zwei Burschen (13 und 15 Jahre) zündelten am 7. Juli bei einer Raucherecke in der Plus City in Pasching herum.Plötzlich fing eine Sitzbank Feuer. Die Burschen gerieten in Panik und liefen davon.Die Folge war ein riesiger Wirbel. Durch den Rauch wurde im darüberliegenden Kino "Hollywood Megaplex" Brandalarm ausgelöst. In den Sälen ging die Panikbeleuchtung an, die Filme wurden unterbrochen.Der Wirbel war teuer: "An den Sitzbänken entstand ein Schaden in Höhe von 4.300 Euro und die Kinobetriebsgesellschaft musste aufgrund der Vorführunterbrechung Freikarten im Wert von insgesamt 5.200 Euro an die Kinobesucher aushändigen", so die Polizei in einer Aussendung.Nun konnte die Polizei die Täter ausforschen. Es handelt sich um einen 15-jährigen Österreicher und einen 13-jährigen Iraner. Sie sage, sie hätten gezündelt und sind geflohen, als der Brand außer Kontrolle geriet.