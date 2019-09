Pärchen bei Crash getötet: BMW-Fahrer vor Gericht

Bei einer Kreuzung in Wels rammte ein BMW-Fahrer (21) ein Pärchen (14, 15) auf dem Moped. Die Teenager starben. Der Lenker steht heute wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht.

Laut Gutachten bei Rot in die Kreuzung eingefahren

Der schreckliche Moped-Unfall kostete am 25. Mai dieses Jahres Pascal K. (15) und dessen 14-jähriger Freundin Rebekka F. das Leben.Die beiden waren wie berichtet im Welser Stadtteil Pernau unterwegs, als sie bei einer Kreuzung von einem BMW-Fahrer mit voller Wucht gerammt wurden.Der Aufprall war so heftig, dass die Teenager samt dem Moped rund 20 Meter weit durch die Luft geschleudert wurden. Schwerst verletzt blieben sie auf einem Geh- und Radweg liegen. Sie konnten zunächst noch reanimiert und ins Spital gebracht werden.Wenige Tage später erlagen beide allerdings im Krankenhaus ihren Verletzungen.Wenige Tage nach der Tragödie versammelten sich Hunderte Mopedfahrer an der Unfallstelle, gedachten mit Blumen, Kerzen und Stofftieren der Verstorbenen.Die genaue Unfallursache war zunächst unklar. Der Unfall-Lenker (21) behauptete gegenüber der Polizei stets, er sei bei Grün in die Kreuzung eingefahren.Ein Gutachten hat laut einer Sprecherin des Welser Landesgerichts jedoch ergeben, dass der 21-jährige Serbe mit mindesten 85 km/h und das bei Rotlicht in die Kreuzung eingefahren sein muss. Dies bestreitet der Lenker allerdings.Am Landesgericht muss sich der BMW-Fahrer heute wegen grob fahrlässiger Tötung verantworten. Ihm drohen bis zu drei Jahre Gefängnis.