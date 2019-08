Pärchen starb bei Unfall – Autofahrer jetzt angeklagt

Sie waren erst 14 und 15 Jahre alt, starben bei einem Moped-Unfall in Wels. Jetzt muss sich der Unfall-Lenker (21) wegen fahrlässiger Tötung verantworten.

Dieser schreckliche Unfall in Wels sorgte Ende Mai über die Grenzen des Landes hinaus für riesige Anteilnahme. Wie berichtet , hatte ein BMW-Fahrer (21) an einer Kreuzung beim Abbiegen mit voller Wucht ein Moped gerammt.Der Mopedfahrer Pascal K. (15) und seine Freundin Rebekka F. (14) waren rund 20 Meter durch die Luft geschleudert worden, erlitten tödliche Verletzungen.Ein von der Staatsanwaltschaft Wels beauftragter Gutachter kam nach Analyse der Schadensbilder sowie der Ampelschaltung zu dem Schluss, dass der Serbe, der das Auto gelenkt hatte, trotz roter Ampel mit mindestens 85 km/h in die Kreuzung eingefahren sein muss. Dies bestätigte eine Sprecherin des Landesgerichts.Am 26. September muss sich der Autofahrer (es gilt die Unschuldsvermutung) nun vor Gericht wegen grob fahrlässiger Tötung verantworten. Die Verhandlung wurde für zwei Stunden anberaumt. Dem Beschuldigten drohen drei Jahre Haft.(mip)