Chanel bringt Sünden der 90er-Jahre zurück

Am letzten Tag der Pariser Mode Woche weckte Chanel-Chefdesignerin Virginie Viard bösen Erinnerungen.

Mehr 90er-Jahre-Sünden auf einem Haufen kann es wohl gar nicht geben: Virginie Viard ließ diese in der Herbst/Winter 2020/21-Kollektion vonmit bauchfreien Tops, Hotpants, Kreuzen, gepunkteten Strumpfhosen und dazu lange Mäntel wieder aufleben.Sogar die sogenannte Popper-Hose, die Jogginghose mit den Druckknöpfen an beiden Hosenbeinen, erlebt dank der Nachfolgerin von Karl Lagerfeld ein Revival. Allerdings kein sportliches, sondern ein elegantes: Die Hosenbeine setzte Viard besonders weit an und erinnern damit an Marlene-Hosen, hinzu kamen hochwertige Materialien, wie fließende Seide oder Lamm-Nappaleder.Wobei letzteres schon wieder ein wenig an den Wilden Westen und damit den Reitsport erinnert, der übrigens - ganz Chanel-like - ebenfalls seinen Platz in der Kollektion gefunden hat.