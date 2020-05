Parken in Krems bleibt weiterhin gratis

Während in den meisten Städten die Corona-Maßnahmen, die das Parken gratis machten, wieder zurückgenommen wurden, parkt man in Krems weiter kostenlos.

Parken in Krems bleibt noch zwei Monate lang gratis. Der Gemeinderat beschloss am Mittwoch, dass bis Ende Juni in der grünen und blauen Zone weiterhin keine Gebühren eingehoben werden.Die Kurzparkzone im Stadtkern, also der blauen Zone, gilt allerdings wieder. Man darf dort nur drei Stunden stehen, die dafür gratis. Als Beweis reicht eine Parkuhr.Normalerweise zahlt man in der blauen Zone einen Euro pro Stunde und in der grünen 50 Cent. Die Stadt Krems geht damit einen eigenwilligen Weg durch die Parksituation.Denn in vielen anderen Städten muss man fürs Parken bereits wieder ins Börserl greifen, in St. Pölten etwa ging es bei der Rückkehr zu den Gebühren überraschend schnell – mehr dazu hier