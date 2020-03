Park-Fail von Fahrschüler sorgt für Schmunzeln

Ein Fahrschüler muss da offenbar noch etwas üben. In der Linzer Ferihumerstraße sorgt dieser Verparker für Schmunzeln.

Übung macht den Meister..oder so ähnlich. Ok, fairerweise muss man sagen, dass selbst langjährige Führerscheinbesitzer regelmäßig am Parken scheitern – bei der-Redaktion gehen immer wieder Fotos von diversen Parkfails ein.Dieser Verparker sorgte Montagabend in der Linzer Ferihumerstraße für den einen oder anderen Schmunzler. Ein Fahrschüler hat offensichtlich noch etwas Probleme mit dem Einparken. Der Renault Espace ragte mit der Beifahrerseite in die Fahrbahn hinein.Noch dürfte ja Zeit zum Üben bleiben. Und um beim Sprichwort mit dem Meister zu bleiben – der ist ja bekanntlich auch noch nicht vom Himmel gefallen...