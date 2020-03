Spielplätze bleiben weiter offen – außer in Wien

Die Maßnahmen der Regierung ändern sich beinahe stündlich. Nun ist klar: Spielplätze und Parks dürfen betreten werden. Das twitterte das Gesundheitsministerium

Am Mittwoch rief die Polizei in Wien die Bevölkerung noch dazu auf, von Parks und Spielplätzen Abstand zu nehmen. In einem Tweet wies man sogar auf ein Verbot hin, bei der saftige Strafen drohen. Nun twitterte das Gesundheitsministerium, dass man doch auf Spielplätze darf.Gegenüber "Heute" sagte Sprecherin Margit Draxl, dass diese Entscheidung jetzt getroffen wurde, allerdings fügte sie hinzu, dass sie möglicherweise auch wieder geändert werden kann. Draxl wies weiter darauf hin, dass die Landeshauptleute eigene Verordnungen für ihr Bundesland erlassen können.Die Stadt Wien gab unterdessen bekannt, dass alle Wiener Parks frei zugänglich sind. Aber nur unter Vorgabe der Einhaltung der Verordnung der Bundesregierung und damit verbundenen Verhaltensregeln. Ausgenommen sind aber hier Spielplätze, Ballspielplätze, Ballspielkäfige und Skateanlagen. Diese sind geschlossen.