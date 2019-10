Parteichefs gaben sich bei VdB die Klinke in die Hand

Der Gesprächsreigen der Parteichefs mit dem Bundespräsidenten begann am Mittwoch mit den Vertretern von ÖVP, SPÖ und FPÖ und endete am Donnerstag mit Grünen und Neos.

Gespräche beim Präsidenten

Rendi-Wagner und Hofer auch da

Zuerst war Sebastian Kurz dran. Während Werner Kogler in einer Pressekonferenz darüber sprach, ihn nächste Woche anrufen zu wollen , betrat der ÖVP-Chef am Mittwoch als Erster das Büro des Bundespräsidenten.Das ist Usus nach der Wahl. Bundespräsident Alexander Van der Bellen empfängt die Parteichefs der künftig im Parlament vertretenen Parteien zum Gespräch.Den Anfang machte am Mittwoch um 10.30 Uhr ÖVP-Chef Sebastian Kurz. Er unterhielt sich rund eine Stunde lang mit Van der Bellen. Im Anschluss gab er sich allerdings wortkarg. Man habe über den Wahlausgang und das weitere Vorgehen in den nächsten Monaten gesprochen.Um 13.30 Uhr kam dann SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner in die Hofburg, sie wurde von Nationalratspräsidentin und SPÖ-Listenzweiter Doris Bures begleitet.Und auch FPÖ-Chef Norbert Hofer durfte am Mittwoch zu Van der Bellen. Sein Termin startete pünktlich um 16 Uhr und dauerte - so wie die Gespräche mit den anderen Parteichefs auch - etwa eine Stunde.Am Donnerstag kommen die nächsten Parteichefs dran. Um 10 Uhr spricht Van der Bellen mit Grünen-Chef Werner Kogler und zuletzt mit Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger.