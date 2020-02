Blümel-Freundin mit Babybauch am Opernball

Je näher der Opernball 2020 rückt, desto konkreter wird die politische Gästeliste. Gespannt sein dürfen wir jedenfalls auf Gernot Blümels Begleitung.

Blümels Freundin kommt hochschwanger

Vier ÖVP-Minister werden am Opernball antanzen, auch eine Grüne hat zugesagt. Soviel ist schon einmal fix. Und auch weitere Geheimnisse wie die Wahl der Ballroben und Staatsgäste lüften sich.Außenminister(ÖVP) hat etwa seinen Schweizer Amtskollegenzu Gast. Europaministerin(ÖVP) – in einem Kleid von– bringt EU-Kommissions-Vizepräsidentenmit.lädt unter anderem die deutsche Digitalisierungsministerinein. Ihr Kleid stammt von Austro-DesignerinGenau genommen gleich zwei Frauen führt Finanzministerauf's Parkett. Seine Freundin Clivia Treidl kommt hochschwanger mit zum Ball. Die gemeinsame Tochter soll in diesen Tagen zur Welt kommen.Von den Grünen weiß man in Sachen Opernball von vielen Absagen: Justizministerin Alma Zadic, Umweltministerin Leonore Gewessler und Sozialminister Rudolf Anschober bleiben dem Ball fern. Die Einzige, die ganz sicher kommt, ist Kultur-StaatssekretärinAuch Vizekanzlerhat sein Fernbleiben mittlerweile offiziell gemacht. Zugegebenermaßen war er nie begeistert von der Idee, weil er lieber auf den steirischen Bauernbundball gegangen wäre.. Doch nun fällt beides ins Wasser. Kogler muss sich von einem grippalen Infekt auskurieren und beide Bälle auslassen.