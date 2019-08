Party-Kleid verloren: Shop schenkte Mama neue Robe

Michaela H. verlor eine Traumrobe in der City, die sie zu ihrer 40-er Party tragen wollte. Eine Wiener Boutique half der Zwillingsmama nun mit einem neuen Kleid aus.

Ihr Geburtstag konnte noch gerettet werden: Wie "Heute" berichtete , verlor Mama Michaela H. ihr Traumkleid, das sie am Wochenende zu ihrer 40er-Party tragen wollte.Die Robe selbst tauchte zwar nicht mehr auf, doch Christiane Seitz, Inhaberin der Boutique Sterngasse 4 in der Wiener City, überrascht die Wienerin mit einem vorgezogenen Geburtstagsgeschenk: "Sie durfte sich ein neues Kleid aussuchen. Wir freuen uns, wenn sie ihre Party in einer Robe von uns feiert. Happy Birthday!" Dieselbe Farbe gab es zwar nicht mehr, dafür viele andere Einzelstücke.Und Michaela? Sie zeigt sich überglücklich. Am Samstag wurde im neuen Outfit ordentlich gefeiert. "Danke, das war das schönste Geschenk aller Zeiten!" (sk)