Partyreste am Zwidemu-Platz

Ein "Heute"-Leserreporter schickte uns Fotos von "Partyresten" am frühen Samstagmorgen von dem Maria-Theresien-Platz in der City.

In der Nacht auf Samstag sollen zahlreiche Jugendliche am sogenannten "ZwideMu"-Platz gefeiert haben. Das berichtete ein "Heute"-Leserrepoter. "Sie waren zwischen 16 und 25 Jahre alt und haben leider den gesamten Platz verschmutzt", so der Passant. Laut Polizei wurden in der Nacht auf Samstag am Maria-Theresien-Platz in der Wiener Innenstadt keine Probleme gemeldet.Bereits vor Corona-Zeiten kam es immer wieder zur Verschmutzung des Platzes zwischen den beiden Museen. Der Maria-Theresien-Platz ist ein beliebter Platz für Jugendliche um den Abend ausklingen zu lassen. In der Vergangenheit kam es zu illegalen Raves, "Heute" berichtete. Die Grünflächen sind im Vergleich zu den anderen Bundesgärten, eben auch in der Nacht frei zugänglich, ohne Kontrolle. Das führt immer wieder zu Zwischenfällen. Bereits letztes Jahr wurde in dem Park "zwischen den Museen" ein "Rave" von Jugendlichen gefeiert.